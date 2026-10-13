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Der globale Aktienmarkt hat sich verändert
4 Minuten Lesedauer
Portfolio Konstruktion

Der globale Aktienmarkt hat sich verändert

An Aktien führt für Anlegerinnen und Anleger weiterhin kein Weg vorbei, in Anbetracht hochgradig konzentrierter Aktienindizes müssen sie jedoch sorgfältig abwägen, welches globale Aktien-Exposure sie anstreben.

Download: Blick auf den globalen Aktienmarkt (PDF)

Auf einen Blick

  • Global diversifizierte Aktienindizes werden zunehmend von relativ wenigen Unternehmen und Branchen dominiert, darunter US-amerikanische Mega-Cap-Technologieunternehmen.
  • Unterschiedliche globale Aktien-Exposures können unterschiedliche Portfolioziele erfüllen und zum Beispiel den globalen Markt möglichst genau abbilden oder die Abhängigkeit des Portfolios von den US-Giganten reduzieren.
  • Wer die Merkmale von All-Cap-, Small-Cap- und globalen ex-US-Exposures versteht, kann seine globale Aktienallokation gezielter abstimmen. 

Aktien bleiben unverzichtbar, doch das globale Beta hat sich verändert

Globale Aktien sind nach wie vor ein besonders effektiver Weg, um von langfristigem Wirtschaftswachstum zu profitieren. Durch globale Diversifizierung nach Regionen, Sektoren und Geschäftsmodellen können Anlegerinnen und Anleger ihre Abhängigkeit von einzelnen Märkten reduzieren und gleichzeitig das Wachstum der Weltwirtschaft mit ihrem Portfolio abschöpfen.

Die Struktur der globalen Aktienmärkte hat sich jedoch in den letzten Jahren erheblich verändert. Eine relativ kleine Zahl US-amerikanischer KI-Hyperscaler hat in breiten, kapitalgewichteten Benchmark-Indizes an Bedeutung gewonnen – und liefert seit einigen Jahren einen ungewöhnlich großen Beitrag zur Marktrendite. Die Folge: Viele Portfolios sind heute womöglich sowohl nach Aktien als auch nach Branchen stärker konzentriert, als es ihren Besitzern bewusst ist.

Beispielsweise haben die größten 144 Aktien einen Anteil von 50% an der Gewichtung des FTSE Global All-Cap Index – obwohl der Index mehr als 10.000 Werte enthält.1 Konzentration ist dabei keineswegs ein rein amerikanisches Phänomen, sondern ein Merkmal vieler kapitalgewichteter globaler Indizes, denn eine Gewichtung nach Marktkapitalisierung führt automatisch zu einem höheren US-Exposure.

Konzentrationseffekte unterschiedlicher globaler Aktien-Exposure

Kumuliertes Gewicht nach Aktien

Quelle: FTSE Russell, Vanguard, basierend auf den Rekonstitutionsdokumenten der Russell-Indizes vom 26. Juni 2026. Werte auf der X-Achse: Einzelaktien, sortiert nach ihrer Gewichtung im FTSE Global All Cap Index von der größten zur kleinsten. Wenn man von links nach rechts geht, erkennt man, wie schnell sich das Gesamtgewicht eines Indexes erhöht, wenn nach und nach immer kleinere Unternehmen hinzugefügt werden.

Drei Wege zu einem globalen Aktien-Exposure

Anlegerinnen und Anleger können dem Konzentrationsproblem auf unterschiedlichen Wegen begegnen und ihr Exposure auf ihre Ziele abstimmen.

Groß denken: Global und All-Cap

Ein globales All-Cap-Exposure ergänzt das traditionelle globale Aktien-Beta durch Small-Cap-Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. Das Ergebnis ist eine genauere Abbildung des investierbaren Aktienuniversums, das alle Marktkapitalisierungssegmente umfasst. Im FTSE Global All-Cap Index sind das mehr als 10.000 Unternehmen.2

Klein denken: Globale Small-Cap-Aktien

Das globale Small-Cap-Universum besteht aus Tausenden Unternehmen, die nicht in traditionellen Large-Cap-Benchmarks enthalten sind. Durch ein ausgewogeneres Konzentrationsprofil und ein höheres Exposure auf Industrie und zyklische Sektoren können Small Caps ein Portfolio diversifizieren und neue Renditequellen erschließen.

Außerhalb der USA denken: Global ex-US

Durch ein globales Exposure, das US-Aktien ausschließt, lässt sich die Allokationsentscheidung aufteilen: eine US-Allokation, eine Allokation für den Rest der Welt. So können Anlegerinnen und Anleger in Industrie- und Schwellenländer investieren und gleichzeitig ihre Abhängigkeit von den dominanten Mega-Cap-Technologieunternehmen aus den USA deutlich reduzieren.

Welches ist das richtige Exposure?

Die Frage ist nicht, welches globale Aktien-Exposure das richtige ist, sondern welches die ihm zugedachte Funktion in einem Portfolio am besten erfüllt.

Anlegerziel

Implementierung

Ein möglichst diversifiziertes Aktienmarkt-Exposure

Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF

Höhere Diversifizierung abseits der Mega Caps

Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS ETF

Reduzierung der US-Dominanz

Vanguard FTSE All-World ex-U.S. UCITS ETF

Laden Sie jetzt Blick auf den globalen Aktienmarkt herunter, um mehr über die Vorteile, Kriterien für die Indexauswahl und die richtige Implementierung jeder der drei Strategien zu erfahren.

Quelle: FTSE Russell; Stand: 26. Juni 2026.

Quelle: FTSE Russell; Stand: 31. August 2026. Hinweis: Der Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF bildet seinen Referenzindex durch Sampling ab und investiert in der Regel in weniger Unternehmen, als im Referenzindex enthalten sind (rund 7.000). Mit Sampling investiert ein Fonds nicht in jede im Index enthaltende Aktie, sondern in eine repräsentative Auswahl von Indexkomponenten, die das Risiko-/Renditeprofil des Index abbilden soll. Sampling reduziert die Handelskosten und erhöht die Effizienz, gewährleistet jedoch gleichzeitig eine genaue Index-Replikation.

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Vanguard Funds plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen und für den öffentlichen Vertrieb in bestimmten EWR-Ländern und in Großbritannien registriert. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird außerdem dringend geraten, sich bezüglich der Auswirkungen einer Anlage in den Fonds, dem Halten oder der Veräußerung von Anteilen des Fonds und dem Erhalt von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen der Gesetze, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.

Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc.

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