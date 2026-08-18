Active Fixed Income: Chancen und Risiken durch Renditestreuung
Höhere Effektivzinsen schaffen Ertragspotenzial und schützen vor Volatilität – ein ideales Umfeld für aktive Anleihestrategien.
Höhere Effektivzinsen schaffen Ertragspotenzial und schützen vor Volatilität – ein ideales Umfeld für aktive Anleihestrategien.
Sowohl in den USA als auch in Europa liegt die Inflation weiterhin über den Zielwerten der Zentralbanken, gleichzeitig drohen Volatilitätsausschläge durch geopolitische Entwicklungen. Doch höhere Effektivzinsen haben im zweiten Quartal auch für höheres Einkommenspotenzial gesorgt und bildeten einen Puffer gegen Unsicherheit.
Die Streuung an den Märkten für Staats- und Unternehmensanleihen eröffnet sowohl Chancen als auch Risiken, doch als Einkommens- und Diversifikationsquelle bleiben Anleihen insgesamt attraktiv.
Insbesondere Unternehmen mit Investment-Grade-Rating sind solide, der robuste Arbeitsmarkt und hohe Nachfrage treiben die Gewinne in die Höhe und stärken die Bilanzen.
Anleiheemissionen der KI-Hyperscaler
Quelle: Bloomberg; Stand: 30. Juni 2026.
In diesem Umfeld kommt es entscheidend auf Wertpapierauswahl an. Das Potenzial der Märkte liegt nicht in einem diversifizierten Beta-Exposure, sondern in einer sorgfältigen Auswahl von Staats- und Unternehmensanleihen, die sich vor allem durch einen Fokus auf Qualität und diszipliniertes Risikomanagement auszeichnet.
In Active Fixed Income Perspectives: Finding higher ground. einer aktuellen Analyse von Vanguard, geht unser Global Fixed Income Team genauer auf die Lage an den Anleihemärkten ein.
In unserem Bericht finden Sie unter anderem:
Live oder On-Demand – spannende Events für Sie, von Marktthemen bis zu Portfolio- und Verhaltenscoaching.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wichtige allgemeine Hinweise
Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschliesslich Verwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.
Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung zu betrachten, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstößt, oder an Personen, denen gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen, oder wenn die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun.
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Im EWR herausgegeben von der Vanguard Group (Ireland) Limited, die in Irland von der irischen Zentralbank reguliert wird.
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