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    • Active Fixed Income: Chancen und Risiken durch Renditestreuung
    3 Minuten Lesedauer
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    Active Fixed Income: Chancen und Risiken durch Renditestreuung

    Höhere Effektivzinsen schaffen Ertragspotenzial und schützen vor Volatilität – ein ideales Umfeld für aktive Anleihestrategien.

    Download: AFI Perspectives (auf Englisch)

    Wichtige Punkte

    • Höhere Effektivzinsen bedeuten höheres Einkommenspotenzial und einen grösseren Puffer gegen Marktunsicherheit.

    • Politik, Inflation und geopolitische Risiken sorgen weiterhin für hohe Renditestreuung und eröffnen Chancen für aktive Wertpapierauswahl.

    • Solide Unternehmenskennzahlen und ein Rekord-Emissionsvolumen erweitern das Investment-Grade-Anlageuniversum.

    Höhere Effektivzinsen

    Sowohl in den USA als auch in Europa liegt die Inflation weiterhin über den Zielwerten der Zentralbanken, gleichzeitig drohen Volatilitätsausschläge durch geopolitische Entwicklungen. Doch höhere Effektivzinsen haben im zweiten Quartal auch für höheres Einkommenspotenzial gesorgt und bildeten einen Puffer gegen Unsicherheit.
     

    • Am kurzen Ende stiegen die Renditen, die Zinskurve flachte im Laufe des Quartals ab. Die Unternehmensanleihemärkte blieben dank solider Fundamentaldaten und hoher Nachfrage stabil und konnten steigende Emissionsvolumen problemlos absorbieren.

    • Höhere Effektivzinsen sorgen sowohl für laufendes Einkommen als auch ein grösseres Polster gegen Unsicherheit. Trotz Zins- und Inflationsrisiken sind wir daher weiterhin optimistisch für die Anleihemärkte.
       

    Geopolitische Risiken, politische Unsicherheit

    Die Streuung an den Märkten für Staats- und Unternehmensanleihen eröffnet sowohl Chancen als auch Risiken, doch als Einkommens- und Diversifikationsquelle bleiben Anleihen insgesamt attraktiv.
     

    • Auch wenn geopolitische Risiken bestehen bleiben, ist der Einfluss von Binnenmarktfaktoren wie Inflation, Wachstum und Geldpolitik inzwischen grösser.

    • An den US-Märkten rückt zunehmend die Frage in den Fokus, ob die vorherrschende Kombination aus robustem Wachstum und hartnäckiger Inflation irgendwann Zinserhöhungen notwendig macht. In Europa sind die Wachstumsprognosen schwächer, gleichzeitig steigt die Inflation.
       

    KI hat die Unternehmensanleihemärkte erreicht

    Insbesondere Unternehmen mit Investment-Grade-Rating sind solide, der robuste Arbeitsmarkt und hohe Nachfrage treiben die Gewinne in die Höhe und stärken die Bilanzen.
     

    • Die Emissionsvolumen haben im ersten Halbjahr mit über 1,2 Billionen US-Dollar ein Rekordniveau erreicht, wobei etwa ein Viertel des aufgenommenen Kapitals in den Ausbau Künstlicher Intelligenz fliesst.

    • Die Technologiegiganten Meta, Google, Microsoft, Amazon, Oracle und SpaceX finanzieren sich zu diesem Zweck inzwischen regelmässig an den Anleihemärkten. Hyperscaler mit Investment-Grade-Rating machen bisher 13% der diesjährigen Emissionen aus und kommen auf einen Anteil am Investment-Grade-Markt von 4%. Das zusätzliche Angebot risikoarmer Anleihen vergrössert das Anlageuniversum, doch sorgfältige Auswahl bleibt entscheidend.
       

    Anleiheemissionen der KI-Hyperscaler 

    Gestapeltes Säulendiagramm, das zeigt, wie die Gesamtbeträge von sechs Technologieunternehmen von null im Januar 2023 auf rund 262,5 Milliarden US-Dollar im Juni 2026 steigen, wobei der grösste Teil des Anstiegs ab Ende 2025 erfolgt.

    Quelle: Bloomberg; Stand: 30. Juni 2026. 

    In diesem Umfeld kommt es entscheidend auf Wertpapierauswahl an. Das Potenzial der Märkte liegt nicht in einem diversifizierten Beta-Exposure, sondern in einer sorgfältigen Auswahl von Staats- und Unternehmensanleihen, die sich vor allem durch einen Fokus auf Qualität und diszipliniertes Risikomanagement auszeichnet. 

    Einblicke des Global Fixed Income Teams 

    In Active Fixed Income Perspectives: Finding higher ground. einer aktuellen Analyse von Vanguard, geht unser Global Fixed Income Team genauer auf die Lage an den Anleihemärkten ein.

    In unserem Bericht finden Sie unter anderem:

    • einen Quartalsrückblick auf die wichtigsten Taktgeber der globalen Anleihemärkte;

    • eine Analyse der grössten Chancen und Risiken an den Staats- und Unternehmensanleihemärkten;

    • unsere Prognosen für Märkte und Zinsen;

    • Überlegungen zu Portfoliopositionierung und aktiver Wertpapierauswahl.
       
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    Im EWR herausgegeben von der Vanguard Group (Ireland) Limited, die in Irland von der irischen Zentralbank reguliert wird.

    In der Schweiz herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.

    Herausgegeben von Vanguard Asset Management, Limited, die in Großbritannien von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und von ihr reguliert wird.

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