Active Fixed Income: Chancen und Risiken durch Renditestreuung

Höhere Effektivzinsen

Sowohl in den USA als auch in Europa liegt die Inflation weiterhin über den Zielwerten der Zentralbanken, gleichzeitig drohen Volatilitätsausschläge durch geopolitische Entwicklungen. Doch höhere Effektivzinsen haben im zweiten Quartal auch für höheres Einkommenspotenzial gesorgt und bildeten einen Puffer gegen Unsicherheit.



Am kurzen Ende stiegen die Renditen, die Zinskurve flachte im Laufe des Quartals ab. Die Unternehmensanleihemärkte blieben dank solider Fundamentaldaten und hoher Nachfrage stabil und konnten steigende Emissionsvolumen problemlos absorbieren.





Höhere Effektivzinsen sorgen sowohl für laufendes Einkommen als auch ein grösseres Polster gegen Unsicherheit. Trotz Zins- und Inflationsrisiken sind wir daher weiterhin optimistisch für die Anleihemärkte.



Geopolitische Risiken, politische Unsicherheit

Die Streuung an den Märkten für Staats- und Unternehmensanleihen eröffnet sowohl Chancen als auch Risiken, doch als Einkommens- und Diversifikationsquelle bleiben Anleihen insgesamt attraktiv.



Auch wenn geopolitische Risiken bestehen bleiben, ist der Einfluss von Binnenmarktfaktoren wie Inflation, Wachstum und Geldpolitik inzwischen grösser.





An den US-Märkten rückt zunehmend die Frage in den Fokus, ob die vorherrschende Kombination aus robustem Wachstum und hartnäckiger Inflation irgendwann Zinserhöhungen notwendig macht. In Europa sind die Wachstumsprognosen schwächer, gleichzeitig steigt die Inflation.



KI hat die Unternehmensanleihemärkte erreicht

Insbesondere Unternehmen mit Investment-Grade-Rating sind solide, der robuste Arbeitsmarkt und hohe Nachfrage treiben die Gewinne in die Höhe und stärken die Bilanzen.



Die Emissionsvolumen haben im ersten Halbjahr mit über 1,2 Billionen US-Dollar ein Rekordniveau erreicht, wobei etwa ein Viertel des aufgenommenen Kapitals in den Ausbau Künstlicher Intelligenz fliesst.





Die Technologiegiganten Meta, Google, Microsoft, Amazon, Oracle und SpaceX finanzieren sich zu diesem Zweck inzwischen regelmässig an den Anleihemärkten. Hyperscaler mit Investment-Grade-Rating machen bisher 13% der diesjährigen Emissionen aus und kommen auf einen Anteil am Investment-Grade-Markt von 4%. Das zusätzliche Angebot risikoarmer Anleihen vergrössert das Anlageuniversum, doch sorgfältige Auswahl bleibt entscheidend.



Anleiheemissionen der KI-Hyperscaler