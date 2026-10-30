USD High Yield Corporate Bond Fund
USD High Yield Corporate Bond Fund - Institutional Plus USD Dist (VHYCIPD)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds eine höhere Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) als der Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index an.
- Der Fonds verfolgt eine Strategie der „aktiven Verwaltung“ mit dem Ziel, den Index zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
- Der Fonds investiert in Anleihen, darunter fest und variabel verzinsliche Emissionen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in auf USD lautende Unternehmensschuldtitel von Emittenten, die von Moody’s oder einer anderen unabhängigen Rating-Agentur mit einem Rating von Ba1 oder niedriger („hochverzinslich“ oder „Non-Investment-Grade“) bewertet werden oder die nach Einschätzung des Anlageverwalters eine vergleichbare Qualität aufweisen. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern ansässig sein.
- Der Anlageverwalter wendet für die Analyse festverzinslicher Wertpapiere einen strategischen und disziplinierten Rahmen an. Entscheidungen über die Allokation des Fondsvermögens hängen von der Einschätzung des Anlageverwalters zu diesen Wertpapieren ab. Der Anlageverwalter wählt Emittenten auf der Grundlage eigener Analysen aus. Dabei berücksichtigt er unter anderem das globale Marktumfeld, relevante geschäftliche und finanzielle Informationen sowie die Attraktivität der Bewertungen der verfügbaren Wertpapiere. Zu den Kriterien können Vergleiche der Rendite-Spreads auf historischer Basis sowie sektorübergreifende Vergleiche mit vergleichbaren Sektoren gehören.
- Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Konsortialkredite und bestimmte Rule-144A-Wertpapiere investieren, die die üblichen Zulassungskriterien des Fonds nicht erfüllen und möglicherweise weniger liquide sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
27. Okt. 2026
Mindestanlage bei Erstzeichnung
$ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen—
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien
Dividend schedule
Monatlich
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
Currency
USD
Index-Ticker
I05273US
Vergleichsindex
Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
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Portfoliodaten
Fondsmerkmale
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Anleihen
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|8.5%
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|Baranlagen
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Marktallokation
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung der Positionen
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
$ 99.75USD
Veränderung$-0.18-0.18%
Per 30. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 100.02
Per 02. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 99.75
Per 02. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 0.27
Veränderung+0.27%
Per 02. Nov. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Okt. 2026
|Daten
|NAV (USD)
|30. Okt. 2026
|$ 99.7515
|29. Okt. 2026
|$ 99.9360
|28. Okt. 2026
|$ 100.0169
|27. Okt. 2026
|$ 100.0000
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Dieser Fonds hat noch nicht ausgeschüttet.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:USD
Fondsticker
- Bloomberg:VHYCIPD
- Citi:CRGG8
- ISIN:IE0007JJRC91
- MEX ID:VRAAMV
- SEDOL:BX83MF0