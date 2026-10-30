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USD High Yield Corporate Bond Fund

USD High Yield Corporate Bond Fund - Institutional Plus USD Dist (VHYCIPD)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds strebt nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds eine höhere Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) als der Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index an.
  • Der Fonds verfolgt eine Strategie der „aktiven Verwaltung“ mit dem Ziel, den Index zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
  • Der Fonds investiert in Anleihen, darunter fest und variabel verzinsliche Emissionen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in auf USD lautende Unternehmensschuldtitel von Emittenten, die von Moody’s oder einer anderen unabhängigen Rating-Agentur mit einem Rating von Ba1 oder niedriger („hochverzinslich“ oder „Non-Investment-Grade“) bewertet werden oder die nach Einschätzung des Anlageverwalters eine vergleichbare Qualität aufweisen. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern ansässig sein.
  • Der Anlageverwalter wendet für die Analyse festverzinslicher Wertpapiere einen strategischen und disziplinierten Rahmen an. Entscheidungen über die Allokation des Fondsvermögens hängen von der Einschätzung des Anlageverwalters zu diesen Wertpapieren ab. Der Anlageverwalter wählt Emittenten auf der Grundlage eigener Analysen aus. Dabei berücksichtigt er unter anderem das globale Marktumfeld, relevante geschäftliche und finanzielle Informationen sowie die Attraktivität der Bewertungen der verfügbaren Wertpapiere. Zu den Kriterien können Vergleiche der Rendite-Spreads auf historischer Basis sowie sektorübergreifende Vergleiche mit vergleichbaren Sektoren gehören.
  • Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Konsortialkredite und bestimmte Rule-144A-Wertpapiere investieren, die die üblichen Zulassungskriterien des Fonds nicht erfüllen und möglicherweise weniger liquide sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
27. Okt. 2026
Mindestanlage bei Erstzeichnung
$ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien
Dividend schedule
Monatlich
Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC

Currency
USD
Index-Ticker
I05273US
Vergleichsindex
Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

-

Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen
8.5%
Baranlagen

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

-

Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

-

Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

-

Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

-

Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung der Positionen

-

Vorübergehend nicht verfügbar

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
$ 99.75
USD
Veränderung
$-0.18-0.18%
Per 30. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 100.02
Per 02. Nov. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 99.75
Per 02. Nov. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 0.27
Veränderung
+0.27%
Per 02. Nov. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

27. Okt. 2026

Daten NAV (USD)
30. Okt. 2026 $ 99.7515
29. Okt. 2026 $ 99.9360
28. Okt. 2026 $ 100.0169
27. Okt. 2026 $ 100.0000

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Ausschüttungsrendite

Dieser Fonds hat noch nicht ausgeschüttet.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:USD

Fondsticker

  • Bloomberg:VHYCIPD
  • Citi:CRGG8
  • ISIN:IE0007JJRC91
  • MEX ID:VRAAMV
  • SEDOL:BX83MF0

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.