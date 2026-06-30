  • Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026Index-Exposure-Analyse""
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Investment Pulse""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""
    • U.S. 500 Stock Index Fund

    U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VU5SIIP)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Anzahl Aktien
    Risikoindikator

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. Juli 2026
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    S&P 500 Net Total Return

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    -

    Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien
    Marktkapitalisierung (Median) 323.1 B 31. Juli 2026
    25.1 x 31. Juli 2026
    5.2 x 31. Juli 2026
    29.0% 31. Juli 2026
    23.8% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -38.8% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100.00%
    AnderAndere 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7.52448% Information Technology US £ 1'480'497'925.50 7'374'834
    Apple Inc 7.02110% Information Technology US £ 1'381'454'787.30 4'472'030
    Microsoft Corp 5.34222% Information Technology US £ 1'051'122'284.80 2'261'840
    Amazon.com Inc 4.11419% Consumer Discretionary US £ 809'497'691.26 2'980'697
    Alphabet Inc 3.23041% Communication Services US £ 635'608'003.32 1'784'764
    Broadcom Inc 2.85231% Information Technology US £ 561'212'908.32 1'441'669
    Alphabet Inc 2.60986% Communication Services US £ 513'510'019.75 1'439'815
    Meta Platforms Inc 1.89201% Communication Services US £ 372'266'966.61 668'691
    JPMorgan Chase & Co 1.45885% Financials US £ 287'040'236.18 815'942
    Micron Technology Inc 1.43641% Information Technology US £ 282'625'209.88 343'396

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 102.36
    Veränderung
    £-0.47-0.46%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 102.83
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 98.04
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 4.79
    Veränderung
    +4.66%
    Per 16. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. Juli 2026

    Daten NAV (GBP)
    14. Aug. 2026 £ 102.3637
    13. Aug. 2026 £ 102.8323
    12. Aug. 2026 £ 102.1650
    11. Aug. 2026 £ 101.8948
    10. Aug. 2026 £ 102.1342
    07. Aug. 2026 £ 102.4258
    06. Aug. 2026 £ 101.9668
    05. Aug. 2026 £ 102.0477
    04. Aug. 2026 £ 102.4622
    03. Aug. 2026 £ 100.7278

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VU5SIIP
    • Citi:CHLU3
    • ISIN:IE000U86HOO4
    • MEX ID:VIABDC
    • SEDOL:BT5H7Y1

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.