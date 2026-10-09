USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUYF)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt durch den physischen Erwerb von Wertpapieren einen passiven Management- bzw. indexbasierten Anlageansatz und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg US High Yield 250MM 2% Issuer Capped Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio aus auf USD lautenden, festverzinslichen Hochzins-Unternehmensanleihen (darunter gegebenenfalls nachrangige oder kündbare Anleihen), das, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht.
- Der Index bildet den Markt für auf USD lautende, hochverzinsliche, festverzinsliche Unternehmensanleihen ab. Wertpapiere gelten als hochverzinslich, wenn das mittlere Rating von Moody’s, Fitch und S&P bei Ba1/BB+/BB+ oder darunter liegt. Für die Aufnahme in den Index infrage kommende Anleihen müssen ein ausstehendes Volumen von mindestens 250 Millionen USD aufweisen. Das Gesamtmarktgewicht eines Emittenten ist auf 2 % des Gesamtmarktwerts des Index begrenzt. Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern, wie vom Indexanbieter definiert, sind vom Index ausgeschlossen.
- Der Fonds kann Unternehmensanleihen halten, die fest oder variabel verzinst sein können und bei denen es sich gegebenenfalls um nachrangige oder kündbare Anleihen handelt. Diese Anleihen sind nicht im Index enthalten, weisen jedoch Risiko- und Renditemerkmale auf, die denen der Indexbestandteile oder des Index insgesamt sehr ähnlich sind. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
- Der Fonds versucht, vollständig investiert zu bleiben und nur kleine Mengen an Barbeständen zu halten, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Der Fonds kann in Rule-144A-Wertpapiere investieren, von denen einige die üblichen Zulassungskriterien des Fonds nicht erfüllen und möglicherweise weniger liquide sind.
Fondsdaten
Vanguard Global Advisers, LLC
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Anleihen
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Baranlagen
|—
|—
|—
Marktallokation
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung der Positionen
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Preise & Ausschüttungen
Preise
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
06. Okt. 2026
Notierungsdatum
08. Okt. 2026
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (CHF)
|09. Okt. 2026
|$ 99.8398
|CHF 83.3260
|08. Okt. 2026
|$ 99.7863
|CHF 83.3260
|07. Okt. 2026
|$ 99.8744
|—
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Dieser Fonds hat noch nicht ausgeschüttet.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, USD, CHF
Basiswährung:USD
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange