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USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUYF)

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Dokumente

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt durch den physischen Erwerb von Wertpapieren einen passiven Management- bzw. indexbasierten Anlageansatz und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg US High Yield 250MM 2% Issuer Capped Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Fonds investiert in ein Portfolio aus auf USD lautenden, festverzinslichen Hochzins-Unternehmensanleihen (darunter gegebenenfalls nachrangige oder kündbare Anleihen), das, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht.
  • Der Index bildet den Markt für auf USD lautende, hochverzinsliche, festverzinsliche Unternehmensanleihen ab. Wertpapiere gelten als hochverzinslich, wenn das mittlere Rating von Moody’s, Fitch und S&P bei Ba1/BB+/BB+ oder darunter liegt. Für die Aufnahme in den Index infrage kommende Anleihen müssen ein ausstehendes Volumen von mindestens 250 Millionen USD aufweisen. Das Gesamtmarktgewicht eines Emittenten ist auf 2 % des Gesamtmarktwerts des Index begrenzt. Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern, wie vom Indexanbieter definiert, sind vom Index ausgeschlossen.
  • Der Fonds kann Unternehmensanleihen halten, die fest oder variabel verzinst sein können und bei denen es sich gegebenenfalls um nachrangige oder kündbare Anleihen handelt. Diese Anleihen sind nicht im Index enthalten, weisen jedoch Risiko- und Renditemerkmale auf, die denen der Indexbestandteile oder des Index insgesamt sehr ähnlich sind. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
  • Der Fonds versucht, vollständig investiert zu bleiben und nur kleine Mengen an Barbeständen zu halten, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
  • Der Fonds kann in Rule-144A-Wertpapiere investieren, von denen einige die üblichen Zulassungskriterien des Fonds nicht erfüllen und möglicherweise weniger liquide sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
06. Okt. 2026
Notierungsdatum
08. Okt. 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I40477US
Dividend schedule
Monatlich
Vergleichsindex
Bloomberg US High Yield 250MM 2% Issuer Capped Index
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

-

Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen
Baranlagen

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

-

Vorübergehend nicht verfügbar

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

-

Vorübergehend nicht verfügbar

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

-

Vorübergehend nicht verfügbar

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

-

Vorübergehend nicht verfügbar

Aufschlüsselung der Positionen

-

Vorübergehend nicht verfügbar

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
$ 99.84
USD
Veränderung
+$ 0.050.05%
Per 09. Okt. 2026
Marktwert (CHF)
CHF 83.33
Per 09. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
$ 100.00
Per 12. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
CHF 83.33
Per 12. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
$ 99.79
Per 12. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
CHF 83.33
Per 12. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
$ 0.21
Veränderung
+0.21%
Per 12. Okt. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
CHF 0.00
Per 12. Okt. 2026
Ausstehende Anteile
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

06. Okt. 2026

Notierungsdatum

08. Okt. 2026

Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
09. Okt. 2026 $ 99.8398 CHF 83.3260
08. Okt. 2026 $ 99.7863 CHF 83.3260
07. Okt. 2026 $ 99.8744

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Ausschüttungsrendite

Dieser Fonds hat noch nicht ausgeschüttet.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, USD, CHF

Basiswährung:USD

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange

Fondsticker

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