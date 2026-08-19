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    • FTSE Global Small-Cap UCITS ETF

    FTSE Global Small-Cap UCITS ETF - (USD) Distributing

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Global Small Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index umfasst Unternehmen, die etwa die kleinsten 10 % der gesamten Marktkapitalisierung des globalen investierbaren Aktienuniversums darstellen.
    • Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    18. Aug. 2026
    Notierungsdatum
    20. Aug. 2026
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    SCGN
    Vergleichsindex
    FTSE Global Small-Cap Net Tax Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    -

    Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien
    Marktkapitalisierung (Median)
    Umschlagshäufigkeit

    Marktallokation

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    Aufschlüsselung der Positionen

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 5.02
    Veränderung
    +$ 0.020.39%
    Per 19. Aug. 2026
    Marktwert (USD)
    $ 5.01
    Per 20. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 5.02
    Per 20. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    $ 5.01
    Per 20. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 5.00
    Per 20. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    $ 5.01
    Per 20. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 0.02
    Veränderung
    +0.39%
    Per 20. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    $ 0.00
    Per 20. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    18. Aug. 2026

    Notierungsdatum

    20. Aug. 2026

    Daten NAV (USD) Marktpreis (USD)
    20. Aug. 2026 $ 5.0140
    19. Aug. 2026 $ 5.0196

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Dieser Fonds hat noch nicht ausgeschüttet.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, EUR

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

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    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.