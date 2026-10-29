  • Produktart

    Anlageklasse

    Anlagefokus

  • Wissen
  • Wie investieren

  • Wir stellen uns vor

    Betrugsprävention""
    • USD High Yield Corporate Bond Fund

    USD High Yield Corporate Bond Fund - Institutional Plus USD Dist (VHYCIPD)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    ""

    Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage

    Jetzt über einen Online-Broker investieren

    Mehr erfahren

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds strebt nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds eine höhere Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) als der Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index an.
    • Der Fonds verfolgt eine Strategie der „aktiven Verwaltung“ mit dem Ziel, den Index zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds.
    • Der Fonds investiert in Anleihen, darunter fest und variabel verzinsliche Emissionen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in auf USD lautende Unternehmensschuldtitel von Emittenten, die von Moody’s oder einer anderen unabhängigen Rating-Agentur mit einem Rating von Ba1 oder niedriger („hochverzinslich“ oder „Non-Investment-Grade“) bewertet werden oder die nach Einschätzung des Anlageverwalters eine vergleichbare Qualität aufweisen. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern ansässig sein.
    • Der Anlageverwalter wendet für die Analyse festverzinslicher Wertpapiere einen strategischen und disziplinierten Rahmen an. Entscheidungen über die Allokation des Fondsvermögens hängen von der Einschätzung des Anlageverwalters zu diesen Wertpapieren ab. Der Anlageverwalter wählt Emittenten auf der Grundlage eigener Analysen aus. Dabei berücksichtigt er unter anderem das globale Marktumfeld, relevante geschäftliche und finanzielle Informationen sowie die Attraktivität der Bewertungen der verfügbaren Wertpapiere. Zu den Kriterien können Vergleiche der Rendite-Spreads auf historischer Basis sowie sektorübergreifende Vergleiche mit vergleichbaren Sektoren gehören.
    • Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Konsortialkredite und bestimmte Rule-144A-Wertpapiere investieren, die die üblichen Zulassungskriterien des Fonds nicht erfüllen und möglicherweise weniger liquide sind.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Okt. 2026
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    $ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Aktiv
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Italien
    Dividend schedule
    Monatlich
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC

    Currency
    USD
    Index-Ticker
    I05273US
    Vergleichsindex
    Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    -

    Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen
    8.5%
    Baranlagen

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar
    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar
    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar
    Aufschlüsselung der Positionen

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen. 

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 99.94
    USD
    Veränderung
    $-0.08-0.08%
    Per 29. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 100.02
    Per 30. Okt. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 99.94
    Per 30. Okt. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 0.08
    Veränderung
    +0.08%
    Per 30. Okt. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Okt. 2026

    Daten NAV (USD)
    29. Okt. 2026 $ 99.9360
    28. Okt. 2026 $ 100.0169
    27. Okt. 2026 $ 100.0000

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Dieser Fonds hat noch nicht ausgeschüttet.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VHYCIPD
    • Citi:CRGG8
    • ISIN:IE0007JJRC91
    • MEX ID:VRAAMV
    • SEDOL:BX83MF0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.