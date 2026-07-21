  • Produktart

    Anlageklasse

    Anlagefokus

  • Wissen
  • Wie investieren

  • Wir stellen uns vor

    Betrugsprävention""
    • Global Bond Index Fund

    Global Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Hedged Acc (VANGEHP)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente