  • Produktart

    Anlageklasse

    Anlagefokus

  • Wissen
  • Wie investieren

  • Wir stellen uns vor

    Betrugsprävention""
    • Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund

    Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund - EUR Acc (VANEZON)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente