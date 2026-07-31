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    • Global Stock Index Fund

    Global Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANGLVI)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Feb. 2000
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'307 1'282 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 180.8 B 180.8 B 31. Juli 2026
    22.8 x 22.7 x 31. Juli 2026
    3.9 x 3.9 x 31. Juli 2026
    19.6% 19.6% 31. Juli 2026
    20.2% 20.1% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -30.3% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 72.46% 72.45% 0.01%
    JapanPacific 5.69% 5.69% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.46% 3.45% 0.01%
    KanadaNordamerika 3.34% 3.34% 0.00%
    FrankreichEuropa 2.40% 2.40% 0.00%
    SchweizEuropa 2.32% 2.32% 0.00%
    DeutschlandEuropa 2.12% 2.12% 0.00%
    AustralienPacific 1.57% 1.58% -0.01%
    NiederlandeEuropa 1.55% 1.55% 0.00%
    SpanienEuropa 0.97% 0.97% 0.00%
    SchwedenEuropa 0.83% 0.83% 0.00%
    ItalienEuropa 0.80% 0.80% 0.00%
    HongkongPacific 0.42% 0.42% 0.00%
    DänemarkEuropa 0.41% 0.41% 0.00%
    SingapurPacific 0.41% 0.41% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5.07036% Information Technology US EUR 1'363'343'437.50 6'791'250
    Apple Inc 4.96098% Information Technology US EUR 1'333'932'690.72 4'318'192
    Microsoft Corp 3.58862% Information Technology US EUR 964'926'019.20 2'076'360
    Amazon.com Inc 2.87615% Consumer Discretionary US EUR 773'354'195.38 2'847'611
    Alphabet Inc 2.25221% Communication Services US EUR 605'586'956.58 1'700'466
    Broadcom Inc 1.91596% Information Technology US EUR 515'171'984.16 1'323'397
    Alphabet Inc 1.82088% Communication Services US EUR 489'608'050.05 1'372'797
    Meta Platforms Inc 1.33887% Communication Services US EUR 360'003'202.02 646'662
    JPMorgan Chase & Co 1.03195% Financials US EUR 277'475'066.08 788'752
    Micron Technology Inc 1.01594% Information Technology US EUR 273'171'887.30 331'910

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 63.34
    Veränderung
    EUR-0.25-0.40%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 63.60
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 51.27
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 12.33
    Veränderung
    +19.39%
    Per 15. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Feb. 2000

    Daten NAV (EUR)
    14. Aug. 2026 EUR 63.3440
    13. Aug. 2026 EUR 63.5963
    12. Aug. 2026 EUR 63.2790
    11. Aug. 2026 EUR 63.1149
    10. Aug. 2026 EUR 63.2098
    07. Aug. 2026 EUR 63.2051
    06. Aug. 2026 EUR 62.8827
    05. Aug. 2026 EUR 62.8747
    04. Aug. 2026 EUR 62.9733
    03. Aug. 2026 EUR 62.1121

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.45%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANGLVI
    • Citi:VA71
    • ISIN:IE00B03HCZ61
    • MEX ID:VGSIE
    • SEDOL:B03HCZ6

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.