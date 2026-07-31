European Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEIEI)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|407
|396
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|89.4 B
|89.4 B
|31. Juli 2026
|17.7 x
|17.7 x
|31. Juli 2026
|2.5 x
|2.5 x
|31. Juli 2026
|13.9%
|13.9%
|31. Juli 2026
|10.5%
|10.5%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-38.8%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|21.85%
|21.84%
|0.01%
|Frankreich
|Europa
|15.22%
|15.22%
|0.00%
|Schweiz
|Europa
|14.67%
|14.67%
|0.00%
|Deutschland
|Europa
|13.41%
|13.41%
|0.00%
|Niederlande
|Europa
|9.82%
|9.82%
|0.00%
|Spanien
|Europa
|6.10%
|6.12%
|-0.02%
|Schweden
|Europa
|5.26%
|5.25%
|0.01%
|Italien
|Europa
|5.08%
|5.07%
|0.01%
|Dänemark
|Europa
|2.60%
|2.60%
|0.00%
|Finnland
|Europa
|1.87%
|1.87%
|0.00%
|Belgien
|Europa
|1.77%
|1.77%
|0.00%
|Norwegen
|Europa
|0.89%
|0.88%
|0.01%
|Irland
|Europa
|0.61%
|0.61%
|0.00%
|Österreich
|Europa
|0.55%
|0.55%
|0.00%
|Portugal
|Europa
|0.31%
|0.31%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|ASML Holding NV
|4.31814%
|Information Technology
|NL
|EUR 375'431'725.03
|227'518
|HSBC Holdings PLC
|2.45697%
|Financials
|GB
|EUR 213'616'414.92
|10'071'961
|Roche Holding AG
|2.07037%
|Health Care
|CH
|EUR 180'004'056.12
|411'856
|Novartis AG
|1.93188%
|Health Care
|CH
|EUR 167'963'250.23
|1'073'386
|Nestle SA
|1.73931%
|Consumer Staples
|CH
|EUR 151'221'003.03
|1'510'250
|AstraZeneca PLC
|1.73303%
|Health Care
|GB
|EUR 150'674'847.15
|886'348
|Shell PLC
|1.72420%
|Energy
|GB
|EUR 149'907'545.24
|3'292'251
|Siemens AG
|1.62871%
|Industrials
|DE
|EUR 141'605'072.60
|435'436
|Banco Santander SA
|1.36828%
|Financials
|ES
|EUR 118'962'320.87
|8'393'899
|SAP SE
|1.27712%
|Information Technology
|DE
|EUR 111'036'421.04
|612'045
-
Auflegungsdatum
08. Okt. 1999
|Daten
|NAV (EUR)
|14. Aug. 2026
|EUR 42.4493
|13. Aug. 2026
|EUR 42.5246
|12. Aug. 2026
|EUR 42.5021
|11. Aug. 2026
|EUR 42.5522
|10. Aug. 2026
|EUR 42.5509
|07. Aug. 2026
|EUR 42.5243
|06. Aug. 2026
|EUR 42.3799
|05. Aug. 2026
|EUR 42.3133
|04. Aug. 2026
|EUR 42.2949
|03. Aug. 2026
|EUR 41.9845
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.69%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR