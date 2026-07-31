ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAIIPGI)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|3'668
|3'913
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|27.3 B
|27.3 B
|31. Juli 2026
|16.8 x
|16.8 x
|31. Juli 2026
|2.6 x
|2.6 x
|31. Juli 2026
|16.9%
|16.9%
|31. Juli 2026
|16.2%
|16.2%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-33.3%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Taiwan
|Schwellenmärkte
|40.18%
|40.18%
|0.00%
|China
|Schwellenmärkte
|23.92%
|23.92%
|0.00%
|Indien
|Schwellenmärkte
|13.77%
|13.78%
|-0.01%
|Südafrika
|Schwellenmärkte
|3.75%
|3.76%
|-0.01%
|Saudi-Arabien
|Schwellenmärkte
|2.91%
|2.90%
|0.01%
|Brasilien
|Schwellenmärkte
|2.71%
|2.71%
|0.00%
|Mexiko
|Schwellenmärkte
|2.13%
|2.13%
|0.00%
|Malaysia
|Schwellenmärkte
|1.63%
|1.63%
|0.00%
|Thailand
|Schwellenmärkte
|1.56%
|1.56%
|0.00%
|Vereinigte Arabische Emirate
|Schwellenmärkte
|1.53%
|1.53%
|0.00%
|Türkei
|Schwellenmärkte
|0.89%
|0.89%
|0.00%
|Kuwait
|Schwellenmärkte
|0.85%
|0.85%
|0.00%
|Chile
|Schwellenmärkte
|0.68%
|0.68%
|0.00%
|Indonesien
|Schwellenmärkte
|0.68%
|0.66%
|0.02%
|Griechenland
|Europa
|0.66%
|0.66%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
|19.04058%
|Technology
|TW
|£ 221'117'846.31
|2'946'931
|Alibaba Group Holding Ltd
|2.84947%
|Consumer Discretionary
|HK
|£ 33'090'815.65
|2'217'820
|MediaTek Inc
|1.69082%
|Technology
|TW
|£ 19'635'492.90
|178'509
|China Construction Bank Corp
|1.08480%
|Financials
|HK
|£ 12'597'742.81
|10'726'000
|Delta Electronics Inc
|1.02215%
|Industrials
|TW
|£ 11'870'171.73
|233'922
|Hon Hai Precision Industry Co Ltd
|0.98748%
|Technology
|TW
|£ 11'467'620.12
|1'479'529
|HDFC Bank Ltd
|0.93301%
|Financials
|IN
|£ 10'835'006.02
|1'381'838
|ICICI Bank Ltd
|0.83294%
|Financials
|IN
|£ 9'672'939.68
|642'987
|Industrial & Commercial Bank of China Ltd
|0.79946%
|Financials
|HK
|£ 9'284'067.03
|9'694'000
|PDD Holdings Inc
|0.71093%
|Technology
|US
|£ 8'256'006.00
|93'225
-
Auflegungsdatum
09. Juni 2020
|Daten
|NAV (GBP)
|14. Aug. 2026
|£ 144.5427
|13. Aug. 2026
|£ 145.4492
|12. Aug. 2026
|£ 145.1268
|11. Aug. 2026
|£ 144.3930
|10. Aug. 2026
|£ 145.1592
|07. Aug. 2026
|£ 144.1133
|06. Aug. 2026
|£ 144.3643
|05. Aug. 2026
|£ 144.9455
|04. Aug. 2026
|£ 142.7438
|03. Aug. 2026
|£ 142.8070
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.88%
|Type
|Ausschüttung pro Fondsanteil
|Ex-Dividenden-Tag
|Stichtag
|Auszahlungsdatum
|Einkommen
|£ 0.9675
|30. Juni 2026
|29. Juni 2026
|14. Juli 2026
|Einkommen
|£ 0.4086
|31. März 2026
|30. März 2026
|16. Apr. 2026
|Einkommen
|£ 0.4697
|31. Dez. 2025
|30. Dez. 2025
|15. Jan. 2026
|Einkommen
|£ 0.8202
|30. Sept. 2025
|29. Sept. 2025
|14. Okt. 2025
|Einkommen
|£ 1.0592
|30. Juni 2025
|27. Juni 2025
|14. Juli 2025
|Einkommen
|£ 0.4598
|31. März 2025
|28. März 2025
|14. Apr. 2025
|Einkommen
|£ 0.3261
|31. Dez. 2024
|30. Dez. 2024
|15. Jan. 2025
|Einkommen
|£ 0.9675
|30. Sept. 2024
|27. Sept. 2024
|14. Okt. 2024
|Einkommen
|£ 0.8520
|28. Juni 2024
|27. Juni 2024
|12. Juli 2024
|Einkommen
|£ 0.3972
|28. März 2024
|27. März 2024
|11. Apr. 2024
Basiswährung: GBP