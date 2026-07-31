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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGJIS)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Jährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 93 93 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 48.9 B 48.9 B 31. Juli 2026
    20.4 x 20.4 x 31. Juli 2026
    2.2 x 2.2 x 31. Juli 2026
    13.3% 13.3% 31. Juli 2026
    4.8% 4.8% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -28.8% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 64.53% 64.53% 0.00%
    HongkongPacific 17.07% 17.07% 0.00%
    SingapurPacific 16.64% 16.64% 0.00%
    NeuseelandPacific 1.76% 1.76% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    BHP Group Ltd 9.14385% Materials AU £ 311'767'913.42 8'468'257
    Commonwealth Bank of Australia 8.86431% Financials AU £ 302'236'664.30 2'788'864
    DBS Group Holdings Ltd 5.05008% Financials SG £ 172'186'952.39 3'436'007
    AIA Group Ltd 4.51160% Financials HK £ 153'827'176.82 17'512'332
    Westpac Banking Corp 3.86471% Financials AU £ 131'770'854.36 5'700'015
    National Australia Bank Ltd 3.78286% Financials AU £ 128'980'211.09 5'112'221
    ANZ Group Holdings Ltd 3.35548% Financials AU £ 114'408'039.57 5'023'232
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.15531% Financials SG £ 107'583'180.63 5'455'151
    Wesfarmers Ltd 3.02694% Consumer Discretionary AU £ 103'206'395.78 1'891'975
    Macquarie Group Ltd 2.73425% Financials AU £ 93'226'758.76 603'417

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 146.00
    Veränderung
    £-1.06-0.72%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 147.99
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 127.98
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 20.01
    Veränderung
    +13.52%
    Per 15. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (GBP)
    14. Aug. 2026 £ 145.9983
    13. Aug. 2026 £ 147.0546
    12. Aug. 2026 £ 147.1368
    11. Aug. 2026 £ 147.8840
    10. Aug. 2026 £ 147.2839
    07. Aug. 2026 £ 147.9900
    06. Aug. 2026 £ 147.7598
    05. Aug. 2026 £ 147.9645
    04. Aug. 2026 £ 147.4080
    03. Aug. 2026 £ 145.7482

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    3.22%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen £ 4.6799 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen £ 4.5262 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen £ 5.1029 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen £ 6.5534 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 31. Jan. 2023
    Einkommen £ 5.0718 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen £ 3.2955 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen £ 4.8127 31. Dez. 2019 30. Dez. 2019 15. Jan. 2020
    Einkommen £ 4.6348 31. Dez. 2018 28. Dez. 2018 14. Jan. 2019
    Einkommen £ 5.1153 29. Dez. 2017 28. Dez. 2017 12. Jan. 2018
    Einkommen £ 3.5456 30. Dez. 2016 29. Dez. 2016 13. Jan. 2017

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAVGJIS
    • Citi:KQ5N
    • ISIN:IE00BPT2BH51
    • MEX ID:VIAAHE
    • SEDOL:BPT2BH5

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.