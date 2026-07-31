Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGJIS)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|93
|93
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|48.9 B
|48.9 B
|31. Juli 2026
|20.4 x
|20.4 x
|31. Juli 2026
|2.2 x
|2.2 x
|31. Juli 2026
|13.3%
|13.3%
|31. Juli 2026
|4.8%
|4.8%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-28.8%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Australien
|Pacific
|64.53%
|64.53%
|0.00%
|Hongkong
|Pacific
|17.07%
|17.07%
|0.00%
|Singapur
|Pacific
|16.64%
|16.64%
|0.00%
|Neuseeland
|Pacific
|1.76%
|1.76%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|BHP Group Ltd
|9.14385%
|Materials
|AU
|£ 311'767'913.42
|8'468'257
|Commonwealth Bank of Australia
|8.86431%
|Financials
|AU
|£ 302'236'664.30
|2'788'864
|DBS Group Holdings Ltd
|5.05008%
|Financials
|SG
|£ 172'186'952.39
|3'436'007
|AIA Group Ltd
|4.51160%
|Financials
|HK
|£ 153'827'176.82
|17'512'332
|Westpac Banking Corp
|3.86471%
|Financials
|AU
|£ 131'770'854.36
|5'700'015
|National Australia Bank Ltd
|3.78286%
|Financials
|AU
|£ 128'980'211.09
|5'112'221
|ANZ Group Holdings Ltd
|3.35548%
|Financials
|AU
|£ 114'408'039.57
|5'023'232
|Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
|3.15531%
|Financials
|SG
|£ 107'583'180.63
|5'455'151
|Wesfarmers Ltd
|3.02694%
|Consumer Discretionary
|AU
|£ 103'206'395.78
|1'891'975
|Macquarie Group Ltd
|2.73425%
|Financials
|AU
|£ 93'226'758.76
|603'417
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
|Daten
|NAV (GBP)
|14. Aug. 2026
|£ 145.9983
|13. Aug. 2026
|£ 147.0546
|12. Aug. 2026
|£ 147.1368
|11. Aug. 2026
|£ 147.8840
|10. Aug. 2026
|£ 147.2839
|07. Aug. 2026
|£ 147.9900
|06. Aug. 2026
|£ 147.7598
|05. Aug. 2026
|£ 147.9645
|04. Aug. 2026
|£ 147.4080
|03. Aug. 2026
|£ 145.7482
Ausschüttungsfrequenz
Jährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
3.22%
|Type
|Ausschüttung pro Fondsanteil
|Ex-Dividenden-Tag
|Stichtag
|Auszahlungsdatum
|Einkommen
|£ 4.6799
|31. Dez. 2025
|30. Dez. 2025
|15. Jan. 2026
|Einkommen
|£ 4.5262
|31. Dez. 2024
|30. Dez. 2024
|15. Jan. 2025
|Einkommen
|£ 5.1029
|29. Dez. 2023
|28. Dez. 2023
|15. Jan. 2024
|Einkommen
|£ 6.5534
|30. Dez. 2022
|29. Dez. 2022
|31. Jan. 2023
|Einkommen
|£ 5.0718
|31. Dez. 2021
|30. Dez. 2021
|14. Jan. 2022
|Einkommen
|£ 3.2955
|31. Dez. 2020
|30. Dez. 2020
|14. Jan. 2021
|Einkommen
|£ 4.8127
|31. Dez. 2019
|30. Dez. 2019
|15. Jan. 2020
|Einkommen
|£ 4.6348
|31. Dez. 2018
|28. Dez. 2018
|14. Jan. 2019
|Einkommen
|£ 5.1153
|29. Dez. 2017
|28. Dez. 2017
|12. Jan. 2018
|Einkommen
|£ 3.5456
|30. Dez. 2016
|29. Dez. 2016
|13. Jan. 2017
Basiswährung: GBP