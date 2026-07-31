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    • Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGSIS)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Jährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 168 168 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 50.3 B 50.3 B 31. Juli 2026
    17.0 x 17.0 x 31. Juli 2026
    1.9 x 1.9 x 31. Juli 2026
    10.7% 10.7% 31. Juli 2026
    17.5% 17.5% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -28.4% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.59679% Financials JP £ 214'984'298.89 11'028'937
    Toyota Motor Corp 3.50314% Consumer Discretionary JP £ 163'836'163.09 9'786'170
    Tokyo Electron Ltd 2.99666% Information Technology JP £ 140'148'792.01 462'608
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.98604% Financials JP £ 139'652'196.06 3'754'589
    Advantest Corp 2.86696% Information Technology JP £ 134'082'928.05 755'800
    Hitachi Ltd 2.80709% Industrials JP £ 131'282'894.25 4'566'270
    Sony Group Corp 2.66645% Consumer Discretionary JP £ 124'705'391.87 6'032'630
    SoftBank Group Corp 2.35354% Communication Services JP £ 110'071'381.64 3'833'588
    Mizuho Financial Group Inc 2.32819% Financials JP £ 108'885'768.01 2'442'448
    Recruit Holdings Co Ltd 2.00447% Industrials JP £ 93'745'720.97 1'368'436

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 265.66
    Veränderung
    +£ 0.890.34%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 265.78
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 205.69
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 60.09
    Veränderung
    +22.61%
    Per 15. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (GBP)
    14. Aug. 2026 £ 265.6627
    13. Aug. 2026 £ 264.7734
    12. Aug. 2026 £ 262.2449
    11. Aug. 2026 £ 259.6348
    10. Aug. 2026 £ 259.8806
    07. Aug. 2026 £ 260.0646
    06. Aug. 2026 £ 258.6813
    05. Aug. 2026 £ 259.6778
    04. Aug. 2026 £ 254.2725
    03. Aug. 2026 £ 255.9205

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.70%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen £ 4.3153 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen £ 3.4910 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen £ 3.4224 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen £ 3.5171 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 31. Jan. 2023
    Einkommen £ 2.9422 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen £ 2.9831 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen £ 3.0102 31. Dez. 2019 30. Dez. 2019 15. Jan. 2020
    Einkommen £ 2.7601 31. Dez. 2018 28. Dez. 2018 14. Jan. 2019
    Einkommen £ 2.4429 29. Dez. 2017 28. Dez. 2017 12. Jan. 2018
    Einkommen £ 2.2905 30. Dez. 2016 29. Dez. 2016 13. Jan. 2017

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAVGSIS
    • Citi:KQ5L
    • ISIN:IE00BPT2BF38
    • MEX ID:VIAAHC
    • SEDOL:BPT2BF3

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.