Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VAPEJEP)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|93
|93
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|57.2 B
|57.2 B
|31. Juli 2026
|20.4 x
|20.4 x
|31. Juli 2026
|2.2 x
|2.2 x
|31. Juli 2026
|13.3%
|13.3%
|31. Juli 2026
|4.8%
|4.8%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-28.8%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Australien
|Pacific
|64.53%
|64.53%
|0.00%
|Hongkong
|Pacific
|17.07%
|17.07%
|0.00%
|Singapur
|Pacific
|16.64%
|16.64%
|0.00%
|Neuseeland
|Pacific
|1.76%
|1.76%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|BHP Group Ltd
|9.14385%
|Materials
|AU
|EUR 311'767'913.42
|8'468'257
|Commonwealth Bank of Australia
|8.86431%
|Financials
|AU
|EUR 302'236'664.30
|2'788'864
|DBS Group Holdings Ltd
|5.05008%
|Financials
|SG
|EUR 172'186'952.39
|3'436'007
|AIA Group Ltd
|4.51160%
|Financials
|HK
|EUR 153'827'176.82
|17'512'332
|Westpac Banking Corp
|3.86471%
|Financials
|AU
|EUR 131'770'854.36
|5'700'015
|National Australia Bank Ltd
|3.78286%
|Financials
|AU
|EUR 128'980'211.09
|5'112'221
|ANZ Group Holdings Ltd
|3.35548%
|Financials
|AU
|EUR 114'408'039.57
|5'023'232
|Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
|3.15531%
|Financials
|SG
|EUR 107'583'180.63
|5'455'151
|Wesfarmers Ltd
|3.02694%
|Consumer Discretionary
|AU
|EUR 103'206'395.78
|1'891'975
|Macquarie Group Ltd
|2.73425%
|Financials
|AU
|EUR 93'226'758.76
|603'417
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
|Daten
|NAV (EUR)
|14. Aug. 2026
|EUR 245.7114
|13. Aug. 2026
|EUR 247.5386
|12. Aug. 2026
|EUR 247.7305
|11. Aug. 2026
|EUR 248.9779
|10. Aug. 2026
|EUR 247.9960
|07. Aug. 2026
|EUR 248.5505
|06. Aug. 2026
|EUR 248.1382
|05. Aug. 2026
|EUR 248.3342
|04. Aug. 2026
|EUR 247.4448
|03. Aug. 2026
|EUR 244.6964
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
3.24%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR