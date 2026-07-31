European Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANEIUS)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|407
|396
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|102.8 B
|102.8 B
|31. Juli 2026
|17.7 x
|17.7 x
|31. Juli 2026
|2.5 x
|2.5 x
|31. Juli 2026
|13.9%
|13.9%
|31. Juli 2026
|10.5%
|10.5%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-38.8%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|21.85%
|21.84%
|0.01%
|Frankreich
|Europa
|15.22%
|15.22%
|0.00%
|Schweiz
|Europa
|14.67%
|14.67%
|0.00%
|Deutschland
|Europa
|13.41%
|13.41%
|0.00%
|Niederlande
|Europa
|9.82%
|9.82%
|0.00%
|Spanien
|Europa
|6.10%
|6.12%
|-0.02%
|Schweden
|Europa
|5.26%
|5.25%
|0.01%
|Italien
|Europa
|5.08%
|5.07%
|0.01%
|Dänemark
|Europa
|2.60%
|2.60%
|0.00%
|Finnland
|Europa
|1.87%
|1.87%
|0.00%
|Belgien
|Europa
|1.77%
|1.77%
|0.00%
|Norwegen
|Europa
|0.89%
|0.88%
|0.01%
|Irland
|Europa
|0.61%
|0.61%
|0.00%
|Österreich
|Europa
|0.55%
|0.55%
|0.00%
|Portugal
|Europa
|0.31%
|0.31%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|ASML Holding NV
|4.31814%
|Information Technology
|NL
|$ 375'431'725.03
|227'518
|HSBC Holdings PLC
|2.45697%
|Financials
|GB
|$ 213'616'414.92
|10'071'961
|Roche Holding AG
|2.07037%
|Health Care
|CH
|$ 180'004'056.12
|411'856
|Novartis AG
|1.93188%
|Health Care
|CH
|$ 167'963'250.23
|1'073'386
|Nestle SA
|1.73931%
|Consumer Staples
|CH
|$ 151'221'003.03
|1'510'250
|AstraZeneca PLC
|1.73303%
|Health Care
|GB
|$ 150'674'847.15
|886'348
|Shell PLC
|1.72420%
|Energy
|GB
|$ 149'907'545.24
|3'292'251
|Siemens AG
|1.62871%
|Industrials
|DE
|$ 141'605'072.60
|435'436
|Banco Santander SA
|1.36828%
|Financials
|ES
|$ 118'962'320.87
|8'393'899
|SAP SE
|1.27712%
|Information Technology
|DE
|$ 111'036'421.04
|612'045
-
Auflegungsdatum
19. Dez. 2013
|Daten
|NAV (USD)
|14. Aug. 2026
|$ 247.0664
|13. Aug. 2026
|$ 246.7239
|12. Aug. 2026
|$ 246.5401
|11. Aug. 2026
|$ 246.8409
|10. Aug. 2026
|$ 247.0150
|07. Aug. 2026
|$ 246.9129
|06. Aug. 2026
|$ 245.6801
|05. Aug. 2026
|$ 245.6766
|04. Aug. 2026
|$ 244.9426
|03. Aug. 2026
|$ 242.9440
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.69%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: USD