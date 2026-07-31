Global Small-Cap Index Fund - GBP Dist (VANGMSI)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|3'964
|3'877
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|4.3 B
|4.3 B
|31. Juli 2026
|17.6 x
|17.5 x
|31. Juli 2026
|2.0 x
|2.0 x
|31. Juli 2026
|10.1%
|10.1%
|31. Juli 2026
|9.7%
|9.7%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-20.7%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|63.84%
|63.86%
|-0.02%
|Japan
|Pacific
|12.07%
|12.07%
|0.00%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|4.20%
|4.17%
|0.03%
|Kanada
|Nordamerika
|4.00%
|3.98%
|0.02%
|Australien
|Pacific
|3.31%
|3.31%
|0.00%
|Schweden
|Europa
|1.52%
|1.54%
|-0.02%
|Israel
|Naher Osten
|1.43%
|1.43%
|0.00%
|Schweiz
|Europa
|1.38%
|1.39%
|-0.01%
|Deutschland
|Europa
|1.29%
|1.29%
|0.00%
|Frankreich
|Europa
|1.20%
|1.21%
|-0.01%
|Italien
|Europa
|0.84%
|0.84%
|0.00%
|Norwegen
|Europa
|0.75%
|0.74%
|0.01%
|Singapur
|Pacific
|0.71%
|0.72%
|-0.01%
|Dänemark
|Europa
|0.59%
|0.59%
|0.00%
|Hongkong
|Pacific
|0.52%
|0.52%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Sandisk Corp
|1.63339%
|Information Technology
|US
|£ 128'730'675.78
|105'966
|ATI Inc
|0.23896%
|Industrials
|US
|£ 18'833'221.44
|100'476
|nVent Electric PLC
|0.23245%
|Industrials
|US
|£ 18'319'768.53
|119'091
|Carpenter Technology Corp
|0.22970%
|Industrials
|US
|£ 18'103'395.42
|34'837
|Tenet Healthcare Corp
|0.20693%
|Health Care
|US
|£ 16'308'722.58
|64'011
|US Foods Holding Corp
|0.20606%
|Consumer Staples
|US
|£ 16'239'853.14
|161'446
|Woodward Inc
|0.20071%
|Industrials
|US
|£ 15'818'166.00
|43'848
|Viatris Inc
|0.19093%
|Health Care
|US
|£ 15'047'638.12
|856'927
|MKS Instruments Inc
|0.18674%
|Information Technology
|US
|£ 14'717'231.10
|49'478
|Guardant Health Inc
|0.18358%
|Health Care
|US
|£ 14'468'136.85
|89'315
-
Auflegungsdatum
11. Jan. 2010
|Daten
|NAV (GBP)
|14. Aug. 2026
|£ 465.9165
|13. Aug. 2026
|£ 464.5835
|12. Aug. 2026
|£ 461.7048
|11. Aug. 2026
|£ 459.3856
|10. Aug. 2026
|£ 457.8175
|07. Aug. 2026
|£ 460.5152
|06. Aug. 2026
|£ 457.1719
|05. Aug. 2026
|£ 458.8404
|04. Aug. 2026
|£ 459.9197
|03. Aug. 2026
|£ 452.7250
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.36%
|Type
|Ausschüttung pro Fondsanteil
|Ex-Dividenden-Tag
|Stichtag
|Auszahlungsdatum
|Einkommen
|£ 2.1338
|30. Juni 2026
|29. Juni 2026
|14. Juli 2026
|Einkommen
|£ 1.5272
|31. März 2026
|30. März 2026
|16. Apr. 2026
|Einkommen
|£ 0.9739
|31. Dez. 2025
|30. Dez. 2025
|15. Jan. 2026
|Einkommen
|£ 1.4237
|30. Sept. 2025
|29. Sept. 2025
|14. Okt. 2025
|Einkommen
|£ 1.8456
|30. Juni 2025
|27. Juni 2025
|14. Juli 2025
|Einkommen
|£ 1.5764
|31. März 2025
|28. März 2025
|14. Apr. 2025
|Einkommen
|£ 1.0098
|31. Dez. 2024
|30. Dez. 2024
|15. Jan. 2025
|Einkommen
|£ 1.3004
|30. Sept. 2024
|27. Sept. 2024
|14. Okt. 2024
|Einkommen
|£ 1.8976
|28. Juni 2024
|27. Juni 2024
|12. Juli 2024
|Einkommen
|£ 1.3391
|28. März 2024
|27. März 2024
|11. Apr. 2024
Basiswährung: GBP