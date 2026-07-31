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    • Emerging Markets Stock Index Fund

    Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    07. Juni 2006
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'200 1'177 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 66.4 B 66.7 B 31. Juli 2026
    14.7 x 14.7 x 31. Juli 2026
    2.7 x 2.7 x 31. Juli 2026
    16.0% 16.0% 31. Juli 2026
    19.0% 19.0% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -34.5% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 27.34% 27.34% 0.00%
    SüdkoreaPacific 23.72% 23.72% 0.00%
    ChinaSchwellenmärkte 19.04% 19.03% 0.01%
    IndienSchwellenmärkte 11.09% 11.10% -0.01%
    BrasilienSchwellenmärkte 3.77% 3.77% 0.00%
    SüdafrikaSchwellenmärkte 2.92% 2.92% 0.00%
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 2.39% 2.40% -0.01%
    MexikoSchwellenmärkte 1.66% 1.66% 0.00%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1.13% 1.13% 0.00%
    PolenEuropa 1.01% 1.00% 0.01%
    MalaysiaSchwellenmärkte 0.90% 0.90% 0.00%
    ThailandSchwellenmärkte 0.70% 0.96% -0.26%
    KuwaitSchwellenmärkte 0.52% 0.52% 0.00%
    GriechenlandEuropa 0.51% 0.51% 0.00%
    KatarSchwellenmärkte 0.48% 0.48% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15.15559% Information Technology TW EUR 3'292'881'080.79 43'885'618
    Samsung Electronics Co Ltd 7.06056% Information Technology KR EUR 1'534'060'715.79 8'331'849
    SK hynix Inc 5.45726% Information Technology KR EUR 1'185'709'205.30 983'973
    Tencent Holdings Ltd 3.06060% Communication Services HK EUR 664'982'818.20 10'973'336
    Alibaba Group Holding Ltd 2.04834% Consumer Discretionary HK EUR 445'045'464.19 29'827'936
    MediaTek Inc 1.30193% Information Technology TW EUR 282'872'028.68 2'571'629
    Samsung Electronics Co Ltd 0.88136% Information Technology KR EUR 191'493'944.73 1'429'387
    China Construction Bank Corp 0.81178% Financials HK EUR 176'375'912.62 150'170'397
    Delta Electronics Inc 0.81060% Information Technology TW EUR 176'121'050.78 3'470'766
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.77685% Information Technology TW EUR 168'787'472.01 21'776'616

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 306.38
    Veränderung
    +EUR 0.090.03%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 327.40
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 220.79
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 106.61
    Veränderung
    +32.56%
    Per 15. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    07. Juni 2006

    Daten NAV (EUR)
    14. Aug. 2026 EUR 306.3846
    13. Aug. 2026 EUR 306.2975
    12. Aug. 2026 EUR 303.9073
    11. Aug. 2026 EUR 300.8082
    10. Aug. 2026 EUR 301.4002
    07. Aug. 2026 EUR 299.1170
    06. Aug. 2026 EUR 299.6449
    05. Aug. 2026 EUR 304.3165
    04. Aug. 2026 EUR 298.5963
    03. Aug. 2026 EUR 298.8579

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.97%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANEMSI
    • Citi:V128
    • ISIN:IE0031786142
    • MEX ID:VIEMSI
    • SEDOL:3178614

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.