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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - USD Acc (VAPEJSI)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Juli 2005
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    $ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 93 93 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 65.9 B 65.9 B 31. Juli 2026
    20.4 x 20.4 x 31. Juli 2026
    2.2 x 2.2 x 31. Juli 2026
    13.3% 13.3% 31. Juli 2026
    4.8% 4.8% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -28.8% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 64.53% 64.53% 0.00%
    HongkongPacific 17.07% 17.07% 0.00%
    SingapurPacific 16.64% 16.64% 0.00%
    NeuseelandPacific 1.76% 1.76% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    BHP Group Ltd 9.14385% Materials AU $ 311'767'913.42 8'468'257
    Commonwealth Bank of Australia 8.86431% Financials AU $ 302'236'664.30 2'788'864
    DBS Group Holdings Ltd 5.05008% Financials SG $ 172'186'952.39 3'436'007
    AIA Group Ltd 4.51160% Financials HK $ 153'827'176.82 17'512'332
    Westpac Banking Corp 3.86471% Financials AU $ 131'770'854.36 5'700'015
    National Australia Bank Ltd 3.78286% Financials AU $ 128'980'211.09 5'112'221
    ANZ Group Holdings Ltd 3.35548% Financials AU $ 114'408'039.57 5'023'232
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.15531% Financials SG $ 107'583'180.63 5'455'151
    Wesfarmers Ltd 3.02694% Consumer Discretionary AU $ 103'206'395.78 1'891'975
    Macquarie Group Ltd 2.73425% Financials AU $ 93'226'758.76 603'417

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 433.78
    Veränderung
    $-1.85-0.42%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 438.09
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 357.25
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 80.84
    Veränderung
    +18.45%
    Per 15. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Juli 2005

    Daten NAV (USD)
    14. Aug. 2026 $ 433.7829
    13. Aug. 2026 $ 435.6318
    12. Aug. 2026 $ 435.8755
    11. Aug. 2026 $ 438.0897
    10. Aug. 2026 $ 436.6839
    07. Aug. 2026 $ 437.7565
    06. Aug. 2026 $ 436.3309
    05. Aug. 2026 $ 437.3575
    04. Aug. 2026 $ 434.6788
    03. Aug. 2026 $ 429.4969

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    3.24%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAPEJSI
    • Citi:V126
    • ISIN:IE0007218849
    • MEX ID:VIPEXJ
    • SEDOL:0721884

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.