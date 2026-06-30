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    • U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF

    U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden ein- bis dreijährigen US-Treasury-Papieren, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.
    • Der Index dient dazu, das Universum der auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Nominalschuldtitel abzubilden, die vom US-Finanzministerium begeben werden und Laufzeiten zwischen einem und bis zu (nicht einschließlich) drei Jahren haben und die einen ausstehenden Nennwert (d. h. der Geldbetrag, den Emittenten bei Fälligkeit der Anleihe an den Käufer zurückzuzahlen bereit sind) von mindestens 300 Millionen USD haben.
    • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
    • Der Fonds versucht, vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
    • Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
    • Informationen zum Portfolio des Fonds sind unter https://www.ie.vanguard/products zu finden. Der indikative Nettoinventarwert für den Fonds wird während jedes Handelstages fortlaufend berechnet und bei Bloomberg oder Reuters veröffentlicht.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    04. Nov. 2025
    Notierungsdatum
    06. Nov. 2025
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I00055US
    Dividend schedule
    Vergleichsindex
    Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Index
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    -

    Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 92 96 30. Juni 2026
    4.3% 4.3% 31. Juli 2026
    3.2% 3.2% 31. Juli 2026
    2.0 Jahre 2.0 Jahre 31. Juli 2026
    AA+ AA+ 31. Juli 2026
    1.9 Jahre 1.9 Jahre 31. Juli 2026
    Baranlagen 0.2% 30. Juni 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 99.78% 100.00% -0.22%
    AnderAndere 0.22%

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    United States Treasury Note/Bond 2.17538% $ 2'338'605.46 2'364'000 3.50% 31. Jan. 2028
    United States Treasury Note/Bond 1.38631% $ 1'490'323.59 1'479'000 4.63% 30. Apr. 2029
    United States Treasury Note/Bond 1.38130% $ 1'484'946.88 1'499'000 4.00% 31. Juli 2029
    United States Treasury Note/Bond 1.36884% $ 1'471'542.97 1'475'000 4.25% 30. Juni 2029
    United States Treasury Note/Bond 1.36030% $ 1'462'370.00 1'456'000 4.50% 31. Mai 2029
    United States Treasury Note/Bond 1.35179% $ 1'453'213.28 1'460'000 4.00% 31. Mai 2028
    United States Treasury Note/Bond 1.34982% $ 1'451'103.13 1'460'000 3.88% 31. März 2028
    United States Treasury Note/Bond 1.34669% $ 1'447'738.28 1'460'000 3.75% 30. Apr. 2028
    United States Treasury Note/Bond 1.34208% $ 1'442'776.57 1'460'000 3.38% 31. Dez. 2027
    United States Treasury Note/Bond 1.34054% $ 1'441'120.97 1'457'000 3.38% 30. Nov. 2027

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 101.84
    Veränderung
    $-0.03-0.03%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (USD)
    $ 101.92
    Veränderung
    +$ 0.010.01%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 101.87
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    $ 101.92
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 99.91
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    $ 100.05
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 1.96
    Veränderung
    +1.93%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    $ 1.87
    Veränderung
    +1.83%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    1'028'607
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    04. Nov. 2025

    Notierungsdatum

    06. Nov. 2025

    Daten NAV (USD) Marktpreis (USD)
    14. Aug. 2026 $ 101.8432 $ 101.9175
    13. Aug. 2026 $ 101.8727 $ 101.9050
    12. Aug. 2026 $ 101.7585 $ 101.8250
    11. Aug. 2026 $ 101.7011 $ 101.7125
    10. Aug. 2026 $ 101.6557 $ 101.7025
    07. Aug. 2026 $ 101.7184 $ 101.7350
    06. Aug. 2026 $ 101.6089 $ 101.6600
    05. Aug. 2026 $ 101.7124 $ 101.6800
    04. Aug. 2026 $ 101.6702 $ 101.6750
    03. Aug. 2026 $ 101.5554 $ 101.5575

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.