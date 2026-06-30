U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating

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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
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Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Anleihen
|92
|96
|30. Juni 2026
|4.3%
|4.3%
|31. Juli 2026
|3.2%
|3.2%
|31. Juli 2026
|2.0 Jahre
|2.0 Jahre
|31. Juli 2026
|AA+
|AA+
|31. Juli 2026
|1.9 Jahre
|1.9 Jahre
|31. Juli 2026
|Baranlagen
|0.2%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|99.78%
|100.00%
|-0.22%
|Ander
|Andere
|0.22%
|—
|—
Per 30. Juni 2026
|Kreditrating
|AA
|99.78%
|Nicht bewertet
|0.22%
Per 30. Juni 2026
|Emittenten
|Fonds
|Staat
|99.78%
|Barmittel
|0.22%
Per 30. Juni 2026
|Laufzeit
|Fonds
|Unter 1 Jahr
|0.22%
|1 - 2 Jahre
|55.75%
|2 - 3 Jahre
|44.03%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Marktwert
|Nennwert
|Zinsrate
|Fälligkeit
|United States Treasury Note/Bond
|2.17538%
|$ 2'338'605.46
|2'364'000
|3.50%
|31. Jan. 2028
|United States Treasury Note/Bond
|1.38631%
|$ 1'490'323.59
|1'479'000
|4.63%
|30. Apr. 2029
|United States Treasury Note/Bond
|1.38130%
|$ 1'484'946.88
|1'499'000
|4.00%
|31. Juli 2029
|United States Treasury Note/Bond
|1.36884%
|$ 1'471'542.97
|1'475'000
|4.25%
|30. Juni 2029
|United States Treasury Note/Bond
|1.36030%
|$ 1'462'370.00
|1'456'000
|4.50%
|31. Mai 2029
|United States Treasury Note/Bond
|1.35179%
|$ 1'453'213.28
|1'460'000
|4.00%
|31. Mai 2028
|United States Treasury Note/Bond
|1.34982%
|$ 1'451'103.13
|1'460'000
|3.88%
|31. März 2028
|United States Treasury Note/Bond
|1.34669%
|$ 1'447'738.28
|1'460'000
|3.75%
|30. Apr. 2028
|United States Treasury Note/Bond
|1.34208%
|$ 1'442'776.57
|1'460'000
|3.38%
|31. Dez. 2027
|United States Treasury Note/Bond
|1.34054%
|$ 1'441'120.97
|1'457'000
|3.38%
|30. Nov. 2027
-
Auflegungsdatum
04. Nov. 2025
Notierungsdatum
06. Nov. 2025
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (USD)
|14. Aug. 2026
|$ 101.8432
|$ 101.9175
|13. Aug. 2026
|$ 101.8727
|$ 101.9050
|12. Aug. 2026
|$ 101.7585
|$ 101.8250
|11. Aug. 2026
|$ 101.7011
|$ 101.7125
|10. Aug. 2026
|$ 101.6557
|$ 101.7025
|07. Aug. 2026
|$ 101.7184
|$ 101.7350
|06. Aug. 2026
|$ 101.6089
|$ 101.6600
|05. Aug. 2026
|$ 101.7124
|$ 101.6800
|04. Aug. 2026
|$ 101.6702
|$ 101.6750
|03. Aug. 2026
|$ 101.5554
|$ 101.5575
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: USD, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores