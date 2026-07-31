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    • EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF

    EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VSCF)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt, und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index dient dazu, das Universum von auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Millionen EUR abzubilden.
    • Die Anleihen im Index haben Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren und haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
    • In geringerem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, wenn die Risiko- und Renditemerkmale dieser Anleihen denen der Bestandteile des Index sehr ähnlich sind.
    • Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
    • Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
    • Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. März 2025
    Notierungsdatum
    13. März 2025
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I04352EU
    Dividend schedule
    Vergleichsindex
    Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Global Fixed Income Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 939 1'112 30. Juni 2026
    3.6% 3.5% 31. Juli 2026
    2.7% 2.5% 31. Juli 2026
    2.1 Jahre 2.1 Jahre 31. Juli 2026
    A- A- 31. Juli 2026
    1.9 Jahre 1.9 Jahre 31. Juli 2026
    Baranlagen 0.6% 30. Juni 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 18.95% 19.44% -0.49%
    FrankreichEuropa 17.87% 18.22% -0.35%
    DeutschlandEuropa 14.62% 14.85% -0.23%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 7.18% 6.99% 0.19%
    SpanienEuropa 7.03% 7.03% 0.00%
    ItalienEuropa 6.18% 6.35% -0.17%
    NiederlandeEuropa 5.07% 4.78% 0.29%
    SchwedenEuropa 3.47% 3.13% 0.34%
    DänemarkEuropa 2.42% 2.50% -0.08%
    AustralienPacific 2.27% 1.95% 0.32%
    BelgienEuropa 2.22% 1.77% 0.45%
    SchweizEuropa 1.74% 1.75% -0.01%
    ÖsterreichEuropa 1.37% 1.48% -0.11%
    JapanPacific 1.33% 1.43% -0.10%
    FinnlandEuropa 1.32% 1.35% -0.03%

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.53372% EUR 1'573'812.43 1'600'000 2.00% 17. März 2028
    Volkswagen International Finance NV 0.50597% EUR 1'492'006.79 1'500'000 3.75% 29. Dez. 2049
    Telefonica Emisiones SA 0.43243% EUR 1'275'147.97 1'300'000 1.72% 12. Jan. 2028
    Cie de Saint-Gobain SA 0.40405% EUR 1'191'458.00 1'200'000 2.75% 04. Apr. 2028
    Morgan Stanley 0.38038% EUR 1'121'672.28 1'100'000 4.66% 02. März 2029
    Credit Agricole SA 0.37222% EUR 1'097'589.79 1'100'000 3.13% 26. Jan. 2029
    JPMorgan Chase & Co 0.37206% EUR 1'097'115.17 1'100'000 2.88% 24. Mai 2028
    Engie SA 0.36366% EUR 1'072'364.91 1'100'000 1.50% 27. März 2028
    UBS Group AG 0.33584% EUR 990'305.24 1'000'000 3.13% 15. Juni 2030
    Societe Generale SA 0.31123% EUR 917'763.47 900'000 4.13% 21. Nov. 2028

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 5.17
    Veränderung
    EUR-0.00-0.05%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 4.86
    Veränderung
    +CHF 0.010.22%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 5.17
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 4.86
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 5.09
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 4.62
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 0.09
    Veränderung
    +1.65%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 0.24
    Veränderung
    +4.90%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    49'471'774
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. März 2025

    Notierungsdatum

    13. März 2025

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 EUR 5.1669 CHF 4.8576
    13. Aug. 2026 EUR 5.1695 CHF 4.8471
    12. Aug. 2026 EUR 5.1674 CHF 4.8427
    11. Aug. 2026 EUR 5.1670 CHF 4.8390
    10. Aug. 2026 EUR 5.1651 CHF 4.8298
    07. Aug. 2026 EUR 5.1678 CHF 4.8257
    06. Aug. 2026 EUR 5.1672 CHF 4.8396
    05. Aug. 2026 EUR 5.1683 CHF 4.8186
    04. Aug. 2026 EUR 5.1671 CHF 4.8192
    03. Aug. 2026 EUR 5.1622 CHF 4.8162

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, CHF

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.