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    • USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

    USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUYF)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt durch den physischen Erwerb von Wertpapieren einen passiven Management- bzw. indexbasierten Anlageansatz und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg US High Yield 250MM 2% Issuer Capped Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in ein Portfolio aus auf USD lautenden, festverzinslichen Hochzins-Unternehmensanleihen (darunter gegebenenfalls nachrangige oder kündbare Anleihen), das, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht.
    • Der Index bildet den Markt für auf USD lautende, hochverzinsliche, festverzinsliche Unternehmensanleihen ab. Wertpapiere gelten als hochverzinslich, wenn das mittlere Rating von Moody’s, Fitch und S&P bei Ba1/BB+/BB+ oder darunter liegt. Für die Aufnahme in den Index infrage kommende Anleihen müssen ein ausstehendes Volumen von mindestens 250 Millionen USD aufweisen. Das Gesamtmarktgewicht eines Emittenten ist auf 2 % des Gesamtmarktwerts des Index begrenzt. Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern, wie vom Indexanbieter definiert, sind vom Index ausgeschlossen.
    • Der Fonds kann Unternehmensanleihen halten, die fest oder variabel verzinst sein können und bei denen es sich gegebenenfalls um nachrangige oder kündbare Anleihen handelt. Diese Anleihen sind nicht im Index enthalten, weisen jedoch Risiko- und Renditemerkmale auf, die denen der Indexbestandteile oder des Index insgesamt sehr ähnlich sind. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
    • Der Fonds versucht, vollständig investiert zu bleiben und nur kleine Mengen an Barbeständen zu halten, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
    • Der Fonds kann in Rule-144A-Wertpapiere investieren, von denen einige die üblichen Zulassungskriterien des Fonds nicht erfüllen und möglicherweise weniger liquide sind.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    06. Okt. 2026
    Notierungsdatum
    08. Okt. 2026
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I40477US
    Dividend schedule
    Monatlich
    Vergleichsindex
    Bloomberg US High Yield 250MM 2% Issuer Capped Index
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    -

    Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen
    Baranlagen

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    Aufschlüsselung der Positionen

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 99.87
    USD
    Veränderung
    $-0.13-0.13%
    Per 07. Okt. 2026
    Marktwert ()
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 100.00
    Per 08. Okt. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 99.87
    Per 08. Okt. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 0.13
    Veränderung
    +0.13%
    Per 08. Okt. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    Ausstehende Anteile
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    06. Okt. 2026

    Daten NAV (USD)
    07. Okt. 2026 $ 99.8744

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Dieser Fonds hat noch nicht ausgeschüttet.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, USD, CHF

    Basiswährung:USD

    Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.