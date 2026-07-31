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    • U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF

    U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Short Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden US-Treasury-Papieren, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.
    • Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
    • Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von weniger als einem Jahr und umfassen US-Schatzwechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen einem Monat und einem Jahr.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2020
    Notierungsdatum
    04. Sept. 2020
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I00072US
    Dividend schedule
    Vergleichsindex
    Bloomberg Short Treasury Index
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 90 90 30. Juni 2026
    3.9% 3.9% 31. Juli 2026
    3.1% 3.1% 31. Juli 2026
    0.4 Jahre 0.4 Jahre 31. Juli 2026
    AA AA 31. Juli 2026
    0.4 Jahre 0.4 Jahre 31. Juli 2026
    Baranlagen 63.7% 30. Juni 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 99.96% 100.00% -0.04%
    MexikoSchwellenmärkte 0.04%
    AnderAndere 0.00%

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    United States Treasury Bill 4.39232% $ 338'824'670.59 339'888'000 0.00% 03. Sept. 2026
    United States Treasury Bill 3.68038% $ 283'906'045.50 284'995'000 0.00% 10. Sept. 2026
    United States Treasury Bill 3.06863% $ 236'715'473.12 238'835'000 0.00% 29. Okt. 2026
    United States Treasury Bill 3.04101% $ 234'584'405.26 236'004'000 0.00% 01. Okt. 2026
    United States Treasury Bill 2.43290% $ 187'674'986.21 189'219'000 0.00% 22. Okt. 2026
    United States Treasury Bill 2.41039% $ 185'937'985.58 186'789'000 0.00% 17. Sept. 2026
    United States Treasury Bill 2.40369% $ 185'421'287.24 186'815'000 0.00% 15. Okt. 2026
    United States Treasury Bill 2.37277% $ 183'035'955.22 184'277'000 0.00% 08. Okt. 2026
    United States Treasury Bill 2.33111% $ 179'822'277.26 180'604'000 0.00% 15. Sept. 2026
    United States Treasury Bill 2.30680% $ 177'947'468.38 178'902'000 0.00% 24. Sept. 2026

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 59.42
    Veränderung
    +$ 0.020.03%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (EUR)
    EUR 51.30
    Veränderung
    EUR-0.22-0.42%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 59.42
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    EUR 52.16
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 57.26
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    EUR 48.53
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 2.17
    Veränderung
    +3.65%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    EUR 3.63
    Veränderung
    +6.96%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    42'344'681
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2020

    Notierungsdatum

    04. Sept. 2020

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    14. Aug. 2026 $ 59.4245 EUR 51.3040
    13. Aug. 2026 $ 59.4090 EUR 51.5200
    12. Aug. 2026 $ 59.3991 EUR 51.4740
    11. Aug. 2026 $ 59.3887 EUR 51.4760
    10. Aug. 2026 $ 59.3811 EUR 51.4300
    07. Aug. 2026 $ 59.3755 EUR 51.3800
    06. Aug. 2026 $ 59.3543 EUR 51.5220
    05. Aug. 2026 $ 59.3519 EUR 51.4120
    04. Aug. 2026 $ 59.3444 EUR 51.5380
    03. Aug. 2026 $ 59.3333 EUR 51.5980

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, USD, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.