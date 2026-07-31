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    • ESG Global Corporate Bond UCITS ETF

    ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
    • Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die unabhängig von Vanguard sind.
    • Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    20. Mai 2021
    Notierungsdatum
    25. Mai 2021
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    H35936GB
    Dividend schedule
    Vergleichsindex
    Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in GBP
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Bond Index Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 5'245 7'227 30. Juni 2026
    4.9% 4.8% 31. Juli 2026
    4.1% 4.0% 31. Juli 2026
    8.0 Jahre 8.0 Jahre 31. Juli 2026
    A- A- 31. Juli 2026
    5.5 Jahre 5.5 Jahre 31. Juli 2026
    Baranlagen -0.8% 30. Juni 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 59.04% 58.39% 0.65%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 8.60% 8.40% 0.20%
    FrankreichEuropa 6.79% 6.72% 0.07%
    DeutschlandEuropa 4.52% 4.60% -0.08%
    KanadaNordamerika 4.21% 4.15% 0.06%
    SpanienEuropa 2.72% 2.91% -0.19%
    JapanPacific 2.70% 2.67% 0.03%
    NiederlandeEuropa 2.34% 2.44% -0.10%
    AustralienPacific 1.46% 1.53% -0.07%
    SchwedenEuropa 1.24% 1.16% 0.08%
    ItalienEuropa 1.10% 1.24% -0.14%
    SchweizEuropa 1.02% 0.95% 0.07%
    DänemarkEuropa 0.93% 0.88% 0.05%
    IrlandEuropa 0.66% 0.59% 0.07%
    ÖsterreichEuropa 0.46% 0.42% 0.04%

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    Bank of America Corp 0.15844% £ 2'582'520.93 2'610'000 5.02% 22. Juli 2033
    Bank of America Corp 0.13989% £ 2'280'160.23 2'285'000 4.62% 09. Mai 2029
    Ford Motor Credit Co LLC 0.13850% £ 2'257'464.51 2'200'000 7.35% 04. Nov. 2027
    Eaton Corp 0.13326% £ 2'172'163.95 2'250'000 4.50% 06. März 2033
    Wells Fargo & Co 0.12993% £ 2'117'811.65 2'145'000 4.15% 24. Jan. 2029
    Truist Financial Corp 0.12852% £ 2'094'781.66 2'000'000 7.16% 30. Okt. 2029
    Goldman Sachs Group Inc/The 0.12581% £ 2'050'715.79 2'135'000 3.80% 15. März 2030
    Wells Fargo & Co 0.12323% £ 2'008'635.24 2'000'000 5.15% 23. Apr. 2031
    Bank of America Corp 0.11038% £ 1'799'164.77 1'830'000 3.42% 20. Dez. 2028
    General Motors Financial Co Inc 0.10909% £ 1'778'164.67 1'800'000 4.20% 27. Okt. 2028

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 5.13
    Veränderung
    £-0.01-0.27%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (GBP)
    £ 5.13
    Veränderung
    £-0.02-0.35%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 5.19
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    £ 5.20
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 5.01
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    £ 5.01
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 0.18
    Veränderung
    +3.51%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    £ 0.19
    Veränderung
    +3.56%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    39'447'870
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    20. Mai 2021

    Notierungsdatum

    25. Mai 2021

    Daten NAV (GBP) Marktpreis (GBP)
    14. Aug. 2026 £ 5.1306 £ 5.1348
    13. Aug. 2026 £ 5.1447 £ 5.1528
    12. Aug. 2026 £ 5.1318 £ 5.1370
    11. Aug. 2026 £ 5.1298 £ 5.1325
    10. Aug. 2026 £ 5.1259 £ 5.1310
    07. Aug. 2026 £ 5.1416 £ 5.1418
    06. Aug. 2026 £ 5.1368 £ 5.1398
    05. Aug. 2026 £ 5.1485 £ 5.1545
    04. Aug. 2026 £ 5.1446 £ 5.1485
    03. Aug. 2026 £ 5.1266 £ 5.1260

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    4.31%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP

    Basiswährung: GBP

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.