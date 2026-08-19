FTSE Global All-Cap UCITS ETF - (USD) Distributing

- ISIN:IE000CVUM3N6
- MEX ID:VRAALY
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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
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Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
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Vorübergehend nicht verfügbar
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Vorübergehend nicht verfügbar
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Auflegungsdatum
18. Aug. 2026
Notierungsdatum
20. Aug. 2026
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (EUR)
|20. Aug. 2026
|—
|EUR 4.2835
|19. Aug. 2026
|$ 4.9994
|—
|18. Aug. 2026
|$ 5.0000
|—
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Dieser Fonds hat noch nicht ausgeschüttet.
Währungen: USD, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange