Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
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Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|—
|1'958
|—
|Marktkapitalisierung (Median)
|3.6 B
|3.6 B
|31. Juli 2026
|17.9 x
|17.9 x
|31. Juli 2026
|2.1 x
|2.1 x
|31. Juli 2026
|7.1%
|7.0%
|31. Juli 2026
|8.9%
|8.9%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|—
|—
|—
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Hut 8 Corp
|0.35924%
|Technology
|US
|$ 21'203.11
|197
|Moog Inc
|0.35668%
|Industrials
|US
|$ 21'051.90
|54
|UMB Financial Corp
|0.34814%
|Financials
|US
|$ 20'547.93
|141
|Cytokinetics Inc
|0.33062%
|Health Care
|US
|$ 19'513.89
|253
|Viasat Inc
|0.31542%
|Telecommunications
|US
|$ 18'617.06
|242
|BrightSpring Health Services Inc
|0.31462%
|Health Care
|US
|$ 18'569.81
|311
|Glaukos Corp
|0.31072%
|Health Care
|US
|$ 18'339.20
|110
|CareTrust REIT Inc
|0.30768%
|Real Estate
|US
|$ 18'160.02
|433
|Old National Bancorp/IN
|0.30060%
|Financials
|US
|$ 17'742.24
|666
|Brinker International Inc
|0.30052%
|Consumer Discretionary
|US
|$ 17'737.10
|83
-
Auflegungsdatum
07. Juli 2026
Notierungsdatum
09. Juli 2026
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (USD)
|14. Aug. 2026
|$ 102.9397
|$ 102.6700
|13. Aug. 2026
|$ 102.4111
|$ 102.3700
|12. Aug. 2026
|$ 102.1632
|$ 101.9400
|11. Aug. 2026
|$ 101.5457
|$ 101.6200
|10. Aug. 2026
|$ 101.2156
|$ 101.3800
|07. Aug. 2026
|$ 101.7801
|$ 101.7000
|06. Aug. 2026
|$ 100.6719
|$ 101.4100
|05. Aug. 2026
|$ 101.2587
|$ 101.5800
|04. Aug. 2026
|$ 101.8551
|$ 101.2100
|03. Aug. 2026
|$ 100.0034
|$ 99.6900
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: USD, GBP, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange