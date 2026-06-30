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    • FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF

    FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - (EUR) Accumulating

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Small Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in entwickelten Märkten Europas ansässig sind. Der Index wird von der breiteren FTSE Global Equity Index Series (GEIS) abgeleitet, die etwa 98 % der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung abdeckt.
    • Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    19. Mai 2026
    Notierungsdatum
    21. Mai 2026
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    SCDEUN
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Europe Small Cap Net Tax Index
    Dividend schedule
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    -

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    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 702 700 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 3.1 B 3.1 B 31. Juli 2026
    15.3 x 15.3 x 31. Juli 2026
    1.6 x 1.6 x 31. Juli 2026
    12.2% 12.2% 31. Juli 2026
    6.1% 6.1% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 23.07% 23.07% 0.00%
    SchwedenEuropa 10.56% 10.56% 0.00%
    SchweizEuropa 10.20% 10.20% 0.00%
    DeutschlandEuropa 9.17% 9.17% 0.00%
    FrankreichEuropa 9.01% 9.01% 0.00%
    NorwegenEuropa 6.13% 6.14% -0.01%
    ItalienEuropa 5.55% 5.55% 0.00%
    DänemarkEuropa 5.35% 5.35% 0.00%
    SpanienEuropa 4.15% 4.17% -0.02%
    NiederlandeEuropa 3.85% 3.85% 0.00%
    PolenEuropa 3.83% 3.83% 0.00%
    BelgienEuropa 3.36% 3.36% 0.00%
    FinnlandEuropa 2.36% 2.37% -0.01%
    ÖsterreichEuropa 2.16% 2.17% -0.01%
    IrlandEuropa 0.62% 0.61% 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Storebrand ASA 0.70381% Financials NO EUR 458'352.84 24'834
    Games Workshop Group PLC 0.68990% Consumer Discretionary GB EUR 449'289.94 2'009
    Accelleron Industries AG 0.68907% Industrials CH EUR 448'751.98 5'734
    Gaztransport Et Technigaz SA 0.67192% Energy FR EUR 437'585.20 2'236
    Subsea 7 SA 0.61566% Energy NO EUR 400'945.35 13'741
    Aedifica SA 0.61076% Real Estate BE EUR 397'755.50 5'662
    NKT A/S 0.59273% Industrials DK EUR 386'011.95 3'264
    Nordnet AB publ 0.59216% Financials SE EUR 385'642.28 11'597
    thyssenkrupp AG 0.55742% Industrials DE EUR 363'012.22 30'113
    Ringkjoebing Landbobank A/S 0.55288% Financials DK EUR 360'060.08 1'545

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 5.31
    Veränderung
    +EUR 0.020.31%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (EUR)
    EUR 5.32
    Veränderung
    EUR-0.00-0.02%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 5.31
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    EUR 5.32
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 4.97
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    EUR 4.98
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 0.34
    Veränderung
    +6.40%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    EUR 0.34
    Veränderung
    +6.33%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    12'509'299
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    19. Mai 2026

    Notierungsdatum

    21. Mai 2026

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    14. Aug. 2026 EUR 5.3084 EUR 5.3190
    13. Aug. 2026 EUR 5.2918 EUR 5.3200
    12. Aug. 2026 EUR 5.2713 EUR 5.2830
    11. Aug. 2026 EUR 5.2587 EUR 5.2680
    10. Aug. 2026 EUR 5.2451 EUR 5.2570
    07. Aug. 2026 EUR 5.2635 EUR 5.2750
    06. Aug. 2026 EUR 5.2539 EUR 5.2650
    05. Aug. 2026 EUR 5.2427 EUR 5.2440
    04. Aug. 2026 EUR 5.2364 EUR 5.2500
    03. Aug. 2026 EUR 5.1919 EUR 5.1940

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.